Gli scontri nelle zone alte della classifica segnano la 13ª giornata di Serie A. Il derby d’Italia Juventus-Inter è destinato a prendersi la scena con i bianconeri che potrebbero sorpassare l’attuale capolista e la squadra di Inzaghi che potrebbe tentare la prima fuga stagionale. Gara in equilibrio nei pronostici della vigilia e sulla lavagna scommesse i nerazzurri sono favoriti a quota 2.30, contro il pareggio a 3.10 ed il successo degli uomini di Allegri a 3.40. Se domenica sera i fari saranno tutti puntati su Torino, sabato ci sarà il gran ritorno in Serie A di Mazzarri, non proprio comodo visto che Atalanta-Napoli non ha una vera favorita nei pronostici. Il nuovo allenatore dei campani ha avuto pochi giorni per conoscere la squadra e Gasperini proverà a sfruttare questo vantaggio oltre al fattore casa: il segno 1 sulla gara di Bergamo è a 2.65, mentre la vittoria del Napoli è a 2.75. In Milan-Fiorentina Pioli dovrà fare i conti con le tante assenze per quanto riguarda il reparto avanzato: Leao, Okafor e Giroud, tra gli altri, saranno indisponibili e Jovic è chiamato a lasciare il segno contro la sua ex squadra. I rossoneri restano favoriti ma il segno 1 è molto alto a quota 2.15, mentre per il pareggio e il successo dei toscani si sale rispettivamente a 3.35 e a 3.60. La 13ª giornata Serie A sulla carta dovrebbe essere meno complicata per le due romane. In Salernitana-Lazio i biancocelesti sono davanti nei pronostici a 1.79, all’Olimpico la Roma parte favorita a 1.64 contro l’Udinese.