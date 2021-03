Nelle ultime sessioni estive di mercato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha effettuato le operazioni più costose della sua gestione in 16 anni acquistando due attaccanti con un investimento di oltre 100 milioni di euro: il messicano Hirving Lozano (dal PSV Eindhoven per 42 milioni più 7 milioni di commissioni) e il nigeriano Victor Osimhen (dal Lille per 70 milioni, anche se 20 riguardano alchimie di bilancio per i francesi).



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sono i due capisaldi dai quali il Napoli ripartirà nella prossima stagione con o senza Champions League. Grazie alla fiscalità agevolata per chi è arrivato negli ultimi due anni dall’estero costano al club di ingaggio insieme circa 10 milioni di euro all'anno: meno del solo Koulibaly (11) e di Insigne (8,5). Anche per questo motivo Osimhen e Lozano restano i cardini del Napoli futuro. Ci sarà ancora spazio per tutti gli altri attaccanti (Mertens, Insigne, Politano e Petagna) o qualcuno partirà?