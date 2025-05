Napoli, 200 milioni per convincere Conte: venerdì la decisione

Sono ore molto calde per gli allenatori della Serie A, con diverse squadre che ancora non sanno con certezza la propria guida tecnica. Come il Napoli. Nella giornata di martedì 27 maggio è andato in scena il primo summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. E' stato un incontro interlocutorio, con le due parti che si sono prese tempo per riflettere. Nessuna rottura, ma il tempo, considerando i tanti movimenti delle altre big di Serie A, sarà una componente fondamentale.

DUE GIORNI - Non si hanno ancora certezze, ma il vertice a casa di De Laurentiis, secondo quanto riporta Il Mattino, apre le porte all'ottimismo. Il tecnico vuole un progetto vincente e vuole che le promesse vengano mantenute, mentre, dal canto suo, il patron vorrebbe trattenere l'allenatore che gli ha riportato lo scudetto dopo due anni. Ha parlato di investimenti per 200 milioni e certamente De Bruyne, è un ottimo biglietto da visita. I due si sarebbero lasciati con la promessa di aggiornarsi prima di prendere una decisione. Due giorni. Con il vertice finale che sarebbe dunque previsto tra giovedì 29 maggio e venerdì 30, una data che potrebbe dare il via al domnio delle panchine in Serie A.

ALLEGRI - In caso di addio di Antonio Conte, De Laurentiis ha la sua prima scelta: Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano è in cima alla lista dei desideri del patron azzurro che, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, ha un'intesa di massima per un biennale a 6 milioni a stagione. C'è, però, da non sottovalutare la questione del tempo, perché su Max è piombato anche il Milan, con Igli Tare che ha intensificato i contatti per anticipare il Napoli e, all'occorrenza, l'Inter, che ci pensa in caso di addio di Simone Inzaghi.

IL MILAN ACCELERA PER ALLEGRI: CONTATTI PER L'ACCORDO

ATTESA - La data da segnare sul calendario è quella del 30 maggio. Allegri non sembra intenzionato ad andare oltre la fine della settimana e aspetta un segnale dal Napoli che, a sua volta, attenderà la decisione di Antonio Conte. Se le riflessioni di questi giorni porteranno a un addio, De Laurentiis può sferrare l'accelerata decisiva. Altrimenti Allegri sarebbe pronto ad accettare una proposta dal Milan a cui, ormai da mesi, sta mandando messaggi indiretti dopo la fine della sua seconda parentesi alla Juventus.