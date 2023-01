Decisivi i calci di rigore, sbaglia Lobotka dagli undici metri. Balza all'occhio, invece, la scelta di Spalletti di cambiare ben 10/11 della formazione titolare. Forse un po' troppo, anche se i subentrati, cosiddetti "titolarissimi", non hanno affatto dato il loro contributo nella ripresa. Male soprattutto Politano, così come lo stesso Lobotka e anche. Nuova prestazione sottotono per il polacco che non riesce proprio a ingranare.- Un 2023 iniziato veramente male per Zielinski che non è ancora riuscito a dare continuità a quanto mostrato nella prima parte di stagione. Contro l'Inter dal primo minuto ma senza mai incidere e sbagliando tanto anche tecnicamente (non da lui). Panchina con la Samp e nessun impatto quando è subentrato a gara in corso. Cinque giorni fa è andata di scena la gigantesca vittoria del Napoli con la Juve, eppure in quel pokerissimo rifilato ai bianconeri non è venuto fuori il Zielinski che in tanti attendevano, una prestazione appena sufficiente quando i suoi compagni hanno messo in campo una prova super.Troppo assente dal gioco e quando riceve palla non riesce mai ad accendersi. Per lui adesso subentra la questione contratto perché è legato al Napoli fino a giugno 2024, dunque i prossimi mesiIl rinnovo, però, non sembra essere così scontato. Tutt'altro,Magari con il ritorno di fiamma della Premier League.dell'Angers. Il marocchino classe 2000 si è messo fortemente in mostra negli ultimi Mondiali in Qatar con il suo Marocco e ora ha su di sé l'attenzione di tanti club. Il ds del Napoli, Cristiano, frena l'entusiasmo e spegne un po' la trattativa:Said Chaban,Dalla Premier c'è il forte interesse del Leeds, ma anche il Leicester. C'è fretta di chiudere l'operazione, al netto della posizione non felicissima del club francese che ha bisogno di far cassa quanto prima.