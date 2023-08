Dall'Arabia Saudita sono in arrivo 230 milioni per Osimhen e Zielinski. In caso di cessioni, il Napoli è pronto a sostituire l'attaccante nigeriano con il canadese Jonathan David del Lille e il centrocampista spagnolo con lo spagnolo Gabri Veiga del Celta Vigo o l'olandese Koopmeiners dell'Atalanta.