Napoli, 27 anni dopo i Campioni d'Italia sono fuori dall'Europa: ecco il precedente

Dai 14 anni consecutivi in Europa al fallimento, dal sogno realizzato dello Scudetto all'esclusione da ogni competizione continentale.Dopo 27 anni la squadra campione d'Italia non è riuscita a qualificarsi per l'Europa nella stagione in cui è scesa in campo con lo Scudetto cucito sul petto. L'ultimo precedente è da ritrovarsi nel campionato 1996/1997, quando il Milan, l'anno dopo aver vinto il tricolore, si piazzò all'undicesimo posto.

27 anni dopo il record negativo sarà aggiornato, con gli azzurri che hanno mancato la qualificazione in Europa, nonostante il posto in più che l'Italia si è guadagnata e a prescindere dal risultato della Fiorentina nella finale di Conference League, che potrebbe consentire al Torino, in caso di successo ad Atene, di partecipare alla prossima Conference League visto il nono posto in classifica nella Serie A che sta per terminare.