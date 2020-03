Come riporta Il Mattino: "In Lega c'è già una bozza d'intesa tra presidenti che punta a chiedere ai tesserati una decurtazione dell'ingaggio tra il 15 e il 30% a seconda di quanto viene percepito (il 30% per gli stipendi lordi superiori al 1,5 milioni). In questa maniera, complessivamente la serie A punta a risparmiare 260 milioni (il Napoli, per esempio, circa 28). Il rischio, secondo alcuni che vivono fuori dal mondo, è che i big possano andare altrove"