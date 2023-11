La scintilla tra il Napoli e Rudi Garcia non è mai scoccata. Risultati e prestazioni non sono dalla parte del tecnico francese che però De Laurentiis, ad oggi, è convinto di tenere fino alla fine del campionato. Nel frattempo il patron azzurro si guarda attorno per la prossima stagione. Come raccontato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, sono tre i nomi seguiti: intriga Farioli, capolista con il Nizza in Ligue 1, c'è stima per il lavoro di Palladino al Monza e Di Francesco al Frosinone.