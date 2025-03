Napoli, 30 milioni per Paixao. Manna in pressing anche su un ex obiettivo dell’Inter

Redazione Calciomercato

Sarà un Napoli ambizioso anche nella prossima stagione, così come il suo allenatore Antonio Conte. Il club è gia al lavoro per cercare di blindare i big della rosa come Zambo-Anguissa, il cui rinnovo del contratto si è improvvisamente complicato, e per armonizzare la rosa con acquisti di qualità e funzionali al credo tattico dell’allenatore.



Ascolta "Napoli, 30 milioni per Paixao. E Manna punta pure un ex obiettivo dell'Inter" su Spreaker.



PIACE PAIXAO - I tifosi del Milan lo ricordano particolarmente perché nella gara di andata consegnò, quasi da solo, la vittoria al Feyenoord: Igor Paixao è diventato un uomo mercato grazie alla grande Champions League disputata in questa stagione. Il Napoli ha effettuato un sondaggio recentemente memorizzando quella che è la valutazione fatta da Rotterdam: 30 milioni più bonus. L’esterno brasiliano è nella lista di Giovanni Manna per la prossima stagione.

poteva sbarcare in Italia già la scorsa estate perché era diventato un obiettivo concreto dell’Inter. I nerazzurri poi decisero di non affondare il colpo lasciando spazio al Southampton: il club inglese è già, virtualmente, retrocesso in Championship e non ha grandi speranze di trattenere il giocatore anche per la prossima stagione.