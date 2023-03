Centinaia di tifosi di Eintracht e Atalanta arrivati alla stazione di Napoli Centrale #NapoliEintracht pic.twitter.com/VOqnNPCF8L — calciomercato.com (@cmdotcom) March 14, 2023

Il nodo principale riguarda i disordini che si prevedono tra le tifoserie. Trasferta vietata al pubblico tedesco, dopo gli scontri del match d'andata a Francoforte. Tra le due tifoserie non corre affatto buon sangue, tutt'altro: il tutto nasce da una rivalità e anche un gemellaggio tra i supporters dell'Eintracht e quelli dell'Atalanta (a loro volta rivali dei partenopei).- Avevano promesso la presenza massiccia in città, nonostante il divieto d'accesso al Maradona. E così è stato:Tedeschi e bergamaschi, insieme in città,Si attendono sviluppi, ma l'avvicinamento alla sfida non è dei più tranquilli.