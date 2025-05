Napoli, 53 maxi-schermi fra città e provincia per la possibile festa Scudetto. Pronta anche la sfilata con bus scoperto

non vede l'ora di festeggiare lo Scudetto e per accompagnare la squadra dial traguardo finale nell'ultima decisiva sfida contro ilche si giocherà venerdì sera alil comune e le autorità del capoluogo campano hanno autorizzato lai tifosi azzurri che non potranno essere presenti allo stadio, sia dellache della possibile successivaCome confermato oggi dalle istituzioni partenopee, per Napoli-Cagliari la Città Metropolitana di Napoli, su disposizione del sindaco Gateano Manfredi e insieme al Prefetto di Napoli Michele di Bari, ha finanziato l'installazione di maxi-schermi in"La passione per il Napoli è fortissima non solo in città, ma anche in tutta l’area metropolitana. Abbiamo voluto, quindi, sostenere l’installazione di maxi-schermi in tanti Comuni della Città Metropolitana perché tutti i cittadini possano vivere questo momento nella gioia dello stare insieme e in sicurezza, sul proprio territorio, con la propria comunità"Oltre a questo, in co-organizzazione con la società, il comune ha autorizzato sia le: "È stata inoltre approvata nella Giunta riunitasi ieri, su proposta del Sindaco, la delibera che stabilisce la co-organizzazione in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli dei festeggiamenti in occasione della possibile vittoria del Campionato di Serie A della squadra di calcio cittadina, su via Caracciolo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria"

Sia la celebrazione tramite pullman scoperto in data da determinare: "La delibera prevede di co-organizzare in data in via di determinazione in sede di comitato presso la Prefettura con la Società Sportiva Calcio Napoli, un carosello sul lungomare Caracciolo con n. 2 bus scoperti, su cui viaggerà la squadra; la Società Sportiva Calcio Napoli garantirà la realizzazione di un circuito lungo via Caracciolo, nel tratto compreso tra I'incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria, mediante transennamento anti-ribaltamento di circa 2,5 Km per I'attraversamento di 2 bus che trasporteranno la squadra di calcio, nonché, nell’ambito della gestione della safety e security dell’intero evento, la messa a disposizione delle unità di stewarding che verranno richieste dagli organi competenti e la trasmissione in diretta della sfilata sui maxi-schermi installati dall’Amministrazione comunale".