Approfittando della sosta del campionato, anche il Napoli sfrutterà i prossimi 10 giorni per definire alcune strategie di mercato che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha pianificato nei mesi scorsi e che ora possono subire un'accelerazione decisiva su input del presidente De Laurentiis. C'è la volontà di dare una rinfrescata alla rosa di Carlo Ancelotti e i primi due obiettivi in ordine di importanza, secondo La Gazzetta dello Sport, sono Hirving Lozano e Manuel Lazzari.



OK, IL PREZZO E' GIUSTO - Sull'attaccante messicano del PSV Eindhoven sono praticamente d'accordo tutti, dall'allenatore fino al presidente, passando per un Giuntoli in contatto da tempo col suo agente Mino Raiola per bruciare la concorrenza dei club inglesi, Manchester United in testa. Lozano ha una valutazione di mercato di 40 milioni di euro. Il doppio di quella dell'esterno della Spal, altro pallino di vecchia data del club napoletano e del suo direttore sportivo, intenzionato a confermare sulla fascia destra Malcuit e pronto invece a sacrificare Hysaj.