Secondo il Corriere dello Sport: “Il club azzurro continua a lavorare con il Lilla per Pepé. Con la società e con il calciatore, per la precisione: l’offerta da 60 milioni più il cartellino di Ounas è ritenuta congrua, ma il ragazzo chiede un ingaggio all’altezza dei più importanti della squadra. Mica poco. Il ds Giuntoli, comunque, è già reduce da un incontro con attori della trattativa e nei prossimi giorni, al cospetto di segnali positivi, è pronto a volare in Francia per incontrare direttamente le parti in causa. Nicolas compreso”