Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss per i suoi 90 anni: "E’ il mio primo compleanno senza Maradona e ciò mi rattrista, per questo evito di pensarci. Mi è dispiaciuto il modo con cui se ne è andato. Ho sempre cercato di portare grandi giocatori al Napoli, oltre a valorizzare i talenti del vivaio. Juve-Inter? Il secondo tempo non l’ho visto. Quando ho saputo e visto gli episodi a favore dei bianconeri ho pensato ‘ecco i soliti noti’. Però bisogna anche dire una cosa: la Juventus è l’unico club che non ha mai cambiato proprietà negli anni. I vari proprietari sono abituati a parlare con le federazioni, arbitri e quant’altro".