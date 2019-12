Il CIES (centro internazionale per gli studi dello sport) ha analizzato i cinque maggiori campionati europei, prendendo in considerazione le squadre che hanno partecipato alla massima serie tra il 2010 e il 2019.

L’analisi è incentrata sulla differenza tra acquisti e cessioni. In vetta troviamo il Lille, con un positivo di 250 milioni di euro. Nelle ultime posizioni, invece, ecco Manchester City (con 1,1 miliardi spesi), PSG (900 milioni) e Manchester United (832 milioni).

IN ITALIA - Genoa e Udinese sono nelle posizioni alte di questa classifica, con i Grifoni a +193 milioni, mentre l’Udinese a +168 milioni. Bene o male le altre italiane dono vicine al pareggio di bilancio acquisti/cessioni. In negativo di 161,9 milioni c’è il Napoli, ma le milanesi e la Juve scivolano in fondo alla classifica:



Napoli -161.9

Inter -391,1

Juventus -413,7

Milan -438,8

Questi restano pur sempre numeri per quanto riguarda i rapporti acquisti/cessioni, escludendo quindi tutti gli introiti relativi agli sponsor ed i diversi traguardi raggiunti ogni stagione.