Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha spiegato come Insigne e compagni possano giocare le partite di Champions League a Bari. Queste le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, riportate dall'Ansa: "È impensabile quindi non accadrà mai. E' anche grave che venga solo pensato. Il Napoli gioca al San Paolo"



LE PAROLE DI DELA - Al Corriere dello Sport, De Laurentiis aveva dichiarato: "Ho chiesto alla Uefa l'autorizzazione a disputare le partite di Champions al San Nicola. A costo di pagare di tasca mia 1000 euro di pullman e di consentire ai napoletani di assistere alle gare al San Nicola". Ma il primo cittadino di Napoli non ci sta. La battaglia tra Comune e club continua.