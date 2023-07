Il Napoli è ancora alla ricerca di un difensore centrale sul mercato per colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Kim al Bayern Monaco. In alternativa all'austriaco di origini ghanesi Kevin Danso (classe 1998) sotto contratto fino a giugno 2026 con i francesi di Lens, rispunta il nome di Konstantinos Mavropanos. Il nazionale greco ha un anno in più d'età (classe 1997), ma un anno di contratto in meno, infatti il suo accordo con i tedeschi dello Stoccarda scade a giugno 2025.