Il Napoli cerca un centrocampista sul mercato. Il ds Giuntoli ha contattato la Fiorentina per Amrabat (cercato anche dall'Atalanta), lo Sheffield United per Berge e il Saint-Etienne per Youssouf. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli vorrebbe proporre la formula del prestito oneroso senza l'obbligo del riscatto: una soluzione che non piace al club francese.