Il reparto difensivo nella prima parte di stagione si è rivelato un grosso punto di forza per il Napoli. Da qualche partita non è più così, perché le reti incassate iniziano a diventare tante. Quella di Spalletti, infatti, non è più la miglior difesa del campionato che ha sempre subito gol nelle ultime dieci gare.



Andranno fatte delle valutazioni di mercato e si cercherà un nuovo innesto lì dietro. Il profilo da integrare alla rosa dovrà essere giovane, fisico, rassicurante e possibilmente che conosca già il campionato italiano. Un difensore seguito e che rispecchia questo identikit è Leo Skiri Ostigard, difensore norvegese 22enne in prestito al Genoa dal Brighton, con cui il ds del Napoli Giuntoli ha rapporti consolidati. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.