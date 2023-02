In Toscana, però, arriva una squadra completamente diversa rispetto a quella che crollava clamorosamente perdendo per 3-2 il 24 aprile 2022 e in seguito a quella partita barcollava la panchina di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è rimasto, di novità nella rosa ce ne sono state eccome e, avendo vinto 20 partite su 23 in campionato ed essendo reduce da un grande ottavo di finale d'andata in Germania contro l'Eintracht Francoforte.- Spalletti con una rosa del genere, in cui tutti rendono al top, ha problemi riguardo chi lasciare in panchina e chi lanciare dal primo minuto. Ma sono quei problemi che ogni allenatore vorrebbe avere perché i suoi calciatori stanno dimostrando un livello altissimo, partita dopo partita. Qualche dubbio se lo porta dietro, come ad esempio il classicoUn pensierino alla prima da titolare in campionato perce lo sta facendo, anche per far rifiataredal 1', però le sensazioni della vigilia portano all'ennesima conferma del centravanti nigeriano., pronto a prenderne il posto come mezzala sinistra. Novità anche nel reparto arretrato, conche con ogni probabilità si andrà a riprendere la fascia mancina a discapito di Olivera.dovrebbe essere la coppia dei centrali, ma occhio ache scalpita e sostituirebbe il sudcoreano che è diffidato., lo ha fatto capire Spalletti. Così comela luce di questa squadra che vuole subito riscattare l'errore dal dischetto di Francoforte. Tra i pali, come sempre, non mancherà, l'unico ad aver disputato tutti i minuti tra campionato, Champions e Coppa Italia in questa stagione del Napoli.La probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.