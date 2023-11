Ora è tutto ufficiale: Walter Mazzarri è tornato sulla panchina del Napoli. Il club azzurro ha ufficializzato l'esonero di Rudi Garcia e richiamato il tecnico toscano, già allenatore dei partenopei dal 2009 al 2013. Un contratto breve, fino al termine della stagione per Mazzarri chiamato a invertire la tendenza altalenante della fugace era Garcia. Ma cosa succederà dopo il 30 giugno 2024?



Nell'accordo con Mazzarri non sono presenti clausole per estendere il contratto, a differenza di quanto si era ipotizzato nei dialoghi con Igor Tudor: per il croato si ragionava su un accordo fino al termine della stagione con opzione in favore del club per un altro anno, fino al 2025. Questo non esclude che, in base ai risultati sul campo, l'allenatore nato a San Vincenzo possa restare sulla panchina del Napoli oltre la naturale scadenza del contratto. Una possibilità, non l'unica però nel mazzo di Aurelio De Laurentiis che nel frattempo tiene vive altre ipotesi per il futuro azzurro.



