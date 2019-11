Il clima è teso e i risultati ne risentono. La rottura tra giocatori e società, il pareggio con il Genoa e iI conseguente settimo posto del Napoli in campionato aprono scenari finora mai considerati dai betting analyst. La qualificazione degli azzurri in Champions League è sempre stata scontata nelle ultime stagioni, ma ora il piazzamento tra le prime quattro si fa più complicato e per i bookmaker c'è addirittura un rischio più grande, quello cioè di vedere il Napoli escluso anche dalla prossima Europa League. Una prospettiva nefasta che su Agipronews viene data a 4,00, anche se, a parziale consolazione dei tifosi, un pass per le coppe europee della prossima stagione è ancora la conclusione più probabile, a quota 1,20.