Nuovi guai in vista per il Napoli. Dopo la sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Juventus e il punto di penalizzazione in classifica, per il club del presidente Aurelio De Laurentiis è in arrivo un deferimento alla Commissione Disciplinare per presunte violazioni del protocollo sanitario Figc.



Sempre secondo La Repubblica, si tratta di un procedimento parallelo rispetto alla decisione del Giudice Sportivo poi confermata in appello per la mancata presentazione in campo a Torino e che quindi può portare a nuove sanzioni.



Il procuratore federale Giuseppe Chinè dovrà valutare se archiviare l'inchiesta o se ci sono gli estremi per un processo sportivo con l'accusa di violazione del protocollo ed eventualmente anche di slealtà sportiva preordinata.