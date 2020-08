Dopo l'arrivo di Victor Osmhen il prossimo obiettivo del Napoli si chiama Jeremie Boga. L'esterno attualmente in forza al Sassuolo piace a Gattuso e presto potrebbe vestire la maglia azzurra.



L'accordo con il fratello-agente di Boga è stato già trovato: ingaggio di 2,3 milioni a stagione per 5 anni al giocatore. Manca ancora l'accordo decisivo con il Sassuolo che finora è sempre stato irremovibile non volendo scendere al di sotto dei 40 milioni. Ora, però, sembra che il d.s. del Napoli, Giuntoli, e quello del Sassuolo, Carnevali, siano molto vicini all'accordo finale, con il club azzurro che verserebbe nelle casse neroverdi 25 milioni più la cessione del cartellino di Ounas. Lo riporta Tuttosport.