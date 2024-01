Napoli, accelerata per Mangala: c'è l'apertura del Nottingham Forest

Emergenza a centrocampo in casa Napoli. Tra infortuni, impegni in Coppa d'Africa e un mercato in uscita che ha visto l'addio di Elmas e l'incertezza riguardo il futuro immediato di Zielinski, è tempo di intervenire in quella zona di campo. Tra i nomi finiti in cima alla lista c'è Orel Mangala, centrocampista classe '98 del Notthingham Forest. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli prova ad accelerare per chiudere quanto prima e intanto arriva l'apertura del club inglese al prestito.