Napoli, accordo in arrivo con Politano: cifre e nuova scadenza

Giovanni Annunziata

Matteo Politano e il Napoli sono pronti a continuare la loro avventura insieme. Con l'addio di Lozano la fascia destra è stata interamente affidata all'esterno romano, che si è rivelato il migliore tra gli azzurri in questo avvio di stagione complicato. I lampi, infatti, sono arrivati quasi solo dalle sue giocate e dai suoi gol, tant'è che Lindstrom non ha praticamente mai trovato spazio. Adesso è tempo di rinnovo, di allungare il suo rapporto con il Napoli.



RINNOVO E CONCORRENZA - L'agente di Politano, Mario Giuffredi, è in Arabia Saudita, pronto a seguire la squadra impegnata in Supercoppa italiana. Diversi i calciatori di cui si occupa impegnati domani nel match tra Napoli e Fiorentina, a partire dallo stesso Politano, passando per Di Lorenzo, Gaetano e Mario Rui, fino ad arrivare ai vari Biraghi, Parisi, Ranieri e Faraoni. Ma oggi è tempo di pensare a Politano perché in questi giorni si va verso la firma sul nuovo contratto, in scadenza a giugno 2025. Accordo a un passo per un triennale (2027, tre e mezzo per la precisione) da circa 2,8 milioni di euro a stagione. Segnali positivi, presto ci dovrebbe essere la fumata bianca. Nel frattempo, il Napoli è pronto per presentare il nuovo acquisto che possa dare fiato e possa essere una risorsa importante per il futuro, Cyril Ngonge. Domani l'ormai ex Verona con ogni probabilità sarà a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche e diventare un nuovo giocatore del Napoli.