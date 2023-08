Quello di Lozano è un tema molto delicato nell'ultimo periodo in casa Napoli. L'esterno messicano ha il contratto in scadenza tra dieci mesi e c'è bisogno di prendere una decisione definitiva per il futuro. De Laurentiis pretende che il Chucky trovi una soluzione quanto prima, che sia un rinnovo al ribasso (oggi guadagna 4,5 milioni a stagione, troppo per il Napoli) oppure una cessione immediata, in questa finestra di mercato. Finora c'è stato il "no" per le opzioni Arabia Saudita e Messico, a differenza dell'ipotesi Major League Soccer, perché è forte il pressing dei Los Angeles FC, squadra in cui gioca anche Chiellini e che ha ancora uno slot libero tra i designed players (ovvero i calciatori che possono guadagnare di più) e il contratto previsto per l'ex PSV sarebbe da 5,5 milioni a stagione.



FRENATA MLS - Ci sarebbe anche un principio di accordo tra Lozano e il club per il passaggio negli Stati Uniti. C'è però un ostacolo, ovvero il mercato della MLS che chiuderà il 2 agosto, praticamente meno di 24 ore a disposizione per chiudere l'operazione. L'idea da parte dei Los Angeles FC è quella di attendere la prossima sessione e prenderlo a gennaio ad un prezzo nettamente inferiore oppure addirittura a parametro zero quando scadrà il contratto con il Napoli. Nel frattempo l'entourage di Lozano è arrivato a Castel di Sangro per un incontro con la società. Presto ci saranno novità sul futuro del Chucky.