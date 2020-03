Fumata bianca. Nell'incontro di ieri il presidente De Laurentiis e Mertens hanno gettato le basi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga del Napoli guadagnerà oltre 4,2 milioni di euro netti a stagione fino al 2022 più 500 mila euro di bonus e un altro premio di 2,5 milioni alla firma.