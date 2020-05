Secondo il Corriere dello Sport: "Il contratto di Piotr Zielinski va in scadenza al termine della prossima stagione, sarebbe (e chi lo sa a questo punto?) l’estate del 2021. La trattativa è stata infarcita - ovviamente - dalle interpretazioni più varie: il Napoli vuole che il rinnovo «atterri» al 2025, il management del calciatore polacco ha espresso la volontà di fermarsi al 2024, andrà a finire, e chi può dirlo?, che nell’accordo in fase di stesura si procederà accontentando tutti, scadenza 2024 con opzione per il 2025. De Laurentiis, chiaramente, ha provveduto a rivedere l’ingaggio, con un consistente aumento, che porterà il polacco a ritrovarsi, all’inizio, due milioni e cinquecentomila euro annui. Poi, come procedura, «ritocchini» annuali, per condurlo alla soglia dei tre milioni di euro e persino oltre. Per blindare il suo centrocampista multiuso, la tentazione della clausola è invitante: il Napoli propende per una «amorevole gabbia» da cento milioni di euro o giù di lì ed è questo l’argomento più complesso".