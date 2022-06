Siamo arrivati ormai agli ultimi momenti, agliIl 1º luglio inizierà la nuova stagione e da lì chi è in scadenza a giugno 2022 si appresta a salutare. C'è chi ha già ricevuto delle conferme, come. Il difensore ex Inter e Roma ha firmato il rinnovo fino al 2023 (con opzione per il 2024). Il centrocampista camerunense, invece, è stato riscattato dal Fulham ed è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. Ci sono altre situazioni ancora da definire, altre che invece sono già chiuse.Già lo scorso gennaio è arrivata la firma dell'ormai ex capitano del Napoli con Toronto. Insigne ha già tenuto la conferenza stampa di presentazione in Canada e presto scenderà anche in campo per il suo esordio assoluto in MLS.Il terzino sinistro è a Napoli dal 2014 e l'infortunio contro il Manchester City nel 2017 ne ha chiaramente condizionato la carriera. Ghoulam non è mai tornato lo stesso e nel suo futuro prende quota la pista di una nuova esperienza all'estero. Anche Malcuit è stato colpito dalla rottura del legamento crociato, nel 2019. Prestazioni poco convincenti ai piedi del Vesuvio e in prestito alla Fiorentina. L'ipotesi di una permanenza in Italia è molto concreta.Il difensore ex Aston Villa è arrivato a Napoli in prestito dal Manchester United per sopperire alla partenza di Manolas. La parentesi azzurra non è stata tanto fortunata, per lui solo due presenze tra campionato e Coppa Italia e farà rientro in Premier League.- Spalletti ha parlato spesso dell'importanza dei leader all'interno del gruppo. Due di questi sono, entrambi con il contratto in scadenza. Le due permanenze, a un giorno dalla fine, sono ridotte al minimo., club arabo, che gli garantirà un ingaggio da 3,5 milioni più un ricco bonus alla firma, a fronte degli 1,4 che percepiva a Napoli.. Ad un certo punto De Laurentiis e il belga sembravano intenzionati a proseguire insieme ma oggi le due strade si stanno per dividere.L'ultima richiesta di 4 milioni bonus inclusi è stata rifiutata dal Napoli che sul piatto non è disposto a mettere più di 1,5 milioni. Nessuna offerta da parte della società però potrebbe non essere finita già qui.