Approdato nell'estate del 2019 sotto richiesta di Carlo Ancelotti,Complici stagioni non proprio entusiasmanti, adesso è il momento dei saluti. C'è anche la questione contratto, che scadrà a giugno 2024 e il rinnovo che non c'è mai stato. De Laurentiis ha già voltato pagina, infatti in azzurro arriva Jesper Lindstrom dall'Eintracht Francoforte. INumeri nettamente al di sotto delle aspettative e rispetto a ciò che aveva dimostrato al. Lì, infatti, in appenaUn rendimento totalmente differente, anche in ambito europeo. L'unica annata convincente in azzurro è stata quella 2020/21, quando i gol ne erano 15, praticamente la metà di tutti i suoi 4 anni ai piedi del Vesuvio.- Nel 2019 Lozano arrivava dal PSV Eindhoven, ora è proprio in Olanda che è destinato a fare il suo ritorno. Quattro anni dopo, infatti,Si stanno mettendo a posto le ultime cose, ma le sensazioni portano alla- Il Napoli può incassare circadi euro dalla cessione del messicano. Sciolto anche il nodo dell'ingaggio, confin da subito dicendosi disposto anche alla(i 4,5 milioni che guadagna al Napoli ovviamente non sarebbero stati una strada percorribile). Esce Lozano, entra Lindstrom, dunque. Il Napoli nelle prossime ore si prepara ad ufficializzare un addio e un nuovo arrivo.