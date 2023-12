Il futuro di Elijf Elmas è ufficialmente lontano da Napoli. Se fino a ieri le voci di una sua imminente cessione al Lipsia erano più che convincenti, oggi sono diventate realtà. Il giocatore, come confermato dal patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato ceduto. Il Lipsia è la sua destinazione. Già in estate il club tedesco aveva provato ad accaparrarsi il macedone, senza successo. Non sono bastati 30 milioni di euro di offerta. Ora con cinque milioni di euro in meno, Elmas è a un passo dall'addio ufficiale. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, tra i club l'accordo è già stato raggiunto, così come sono stati delineati i termini con il calciatore. Entro la fine del mese, svolgerà le visite mediche col suo nuovo club.



STAGIONE BUIA - Per lui, quest'anno, solo 11 apparizioni e due gol. Mai una partita giocata per 90 minuti. Il giocatore spumeggiante plasmato da Spalletti non ha preso bene questa retrocessione nelle gerarchie dettata da Garcia, tanto che il discorso in merito al rinnovo del contratto è finito in un limbo e non è stato più ripreso. A fugare ogni dubbio sulla questione, lo stesso De Laurentiis, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Eljif è stato già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti".