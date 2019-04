Sarà addio a fine stagione tra Lorenzo Insigne ed il Napoli, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport. Il rapporto tra il calciatore e Carlo Ancelotti si è incrinato: Insigne non si è sentito tutelato dall’allenatore nei momenti difficili. Ancelotti non si è sentito rispettato dal giocatore per alcuni atteggiamenti in campo.

La panchina contro l’Atalanta è stata una vera e propria punizione, nonostante le dichiarazioni di circostanza da parte di Carlo Ancelotti nel post partita. Insigne si sarebbe infuriato in occasione del cambio contro l’Arsenal quando il pubblico del San Paolo lo ha ricoperto di fischi: “Vedi cosa hai combinato sostituendomi?”, avrebbe dichiarato l’attaccante di Frattamaggiore. Questa reazione non è stata affatto presa di buon gusto dal tecnico. Aurelio De Laurentiis avrebbe dato mandato a Mino Raiola per piazzare Lorenzo Insigne sul prossimo mercato partendo da una valutazione di circa 100 milioni di euro. Al momento non ci sono offerte di sorta, e l’attuale valutazione sembra eccessiva.