Tra tre giorni ci sarà la parola fine, Insigne metterà per l'ultima volta piede in campo al Maradona, quello che per anni è stato il suo stadio. Sarà una giornata emozionante, la sfida contro il Genoa passerà praticamente in secondo piano dato che l'attenzione sarà tutto per il capitano del Napoli.



La società si prepara al meglio per il saluto finale. In programma una serie di iniziative, tra cui una targa ricordo a inizio partita che verrà consegnata al giocatore direttamente da De Laurentiis. Sui maxi schermi dello stadio verranno proiettati i gol di Insigne e ci saranno i saluti degli ex capitani Paolo Cannavaro e Hamsik. A fine gara presumibilmente l'emozione più grande: Insigne preparerà un discorso per salutare i tifosi. Come fece Totti nel 2017. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.