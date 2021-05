. Gattuso e i suoi uomini avevano un importante match point per centrare la qualificazione in Champions, ma serviva la vittoria. Invece in campo è scesa una squadra compassata, senza anima, che non è andata oltre l'1-1 contro il Verona. Un pareggio tanto inaspettato quanto amaro, che condanna gli azzurri al quinto posto, che vuol dire ancora una volta Europa League.- Prima di tutto ci saranno alcune cessioni illustri da affrontare. Il primo nome, come sempre, è quello di Koulibaly. Il difensore senegalese è il più ambito a livello europeo da qualche anno.- a partire da 40 milioni di euro -dato che Koulibaly guadagna 6 milioni di euro netti a stagione, circa 11 lordi. Una cessione tanto pesante quanto necessaria in questo momento. Con i mancati introiti Champions servirà alleggerire questo tipo di situazione economica. Dopodiché servirà trovare un sostituto, giovane ma pronto, all'altezza. Ma una maggior tranquillità nel finale di stagione è data dalla coppia Manolas-Rrahmani, che si sono resi protagonisti di buone prestazioni insieme., i cui contratti scadranno tra poco più di un mese, il 30 giugno. Nessun rinnovo in vista per entrambi che cercheranno una nuova sistemazione. Non ci sarà un alleggerimento di ingaggi in questo caso dato che inevitabilmente andranno sostituiti con un nuovo difensore centrale e un terzino destro che possa rappresentare una buona alternativa a Di Lorenzo.- Tra i pali ci si aspetta unal'ex Udinese e Spal non vuole più avere un ruolo da comprimario ma diventare protagonista. Il Napoli con ogni probabilità sceglierà lui e il colombiano sembra destinato a partire.dove troverebbe i connazionali Muriel e Duvan Zapata. Al posto di Ospina il Napoli potrebbe riabbracciare, in uscita dal Parma, diventando l'alternativa di Meret nella sua città. Da definire il ruolo di terzo portiere, dato cheha voglia di giocare, di mettersi in mostra e qualche offerta per restare in Serie A da protagonista riuscirebbe a trovarla.- Oltre quella di Koulibaly, potrebbe prendere sempre più quota la. La sua valutazione dipenderà tanto dal tipo di Europeo che disputerà con la sua Spagna. In caso di impatto positivo il Napoli potrebbe riuscire a strappare una cifra particolarmente sostanziosa con la sua vendita. L'idea di venderlo c'è, ma alle giuste condizioni. L'ingaggio dello spagnolo non è un peso, dato che è di soli 1,5 milioni a stagione.che lo seguono da tempo, ma anche ilresta sulle sue tracce.- Quello che riguardaIl capitano del Napoli ha iltra un anno e sembra esserci una sola certezza: o sarà rinnovo o sarà cessione. I discorsi sono rinviati al post Europeo, dopodiché il suo agente Pisacane e il Napoli si siederanno a parlare del futuro. Ad oggi Insigne percepisce quasi 5 milioni di euro a stagione, ma il prossimo contratto prevede inevitabilmente una riduzione dell'ingaggio, con il talento di Frattamaggiore che è prossimo ai 30 anni.Il Napoli non vuole privarsi del suo capitano, del suo giocatore simbolo e Insigne non vuole andar via dalla sua Napoli.