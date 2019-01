Aurelio De Laurentiis, come racconta il Corriere dello Sport, sarà oggi a Parigi per una mini-vacanza familiare. Ma, la possibilità di un nuovo assalto del PSG per Allan resta intatta: "Stavolta le basi di un accordo si sono allargate, può essere irrobustito da una sponsorizzazione pluriennale con l’universo del marchio Qatar: il Napoli non indietreggerà, comincerà a vacillare solo in presenza di un’offerta (e persino indecente) che trascini ben oltre la soglia dei cento milioni e che venga anche sostenuta dall’adesione del calciatore. Ma il Psg ha continuato ad accerchiare Allan, ci sono i presupposti per riaprire la trattativa e cercare di chiuderla in fretta. Il Psg ci proverà subito, soltanto spingendosi oltre i cento milioni sarà possibile tormentare il Napoli e spingerlo a riflettere, altrimenti partirebbe il piano-B: porre le basi per giugno, convincere Allan ad attendere e consegnare a De Laurentiis una proposta chock nella quale infilare anche Qatar Airways"