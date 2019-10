Il Napoli studia le mosse per blindare Fabian, così come riporta la Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis sta pensando di blindare il centrocampista spagnolo mediante il prolungamento del contratto, con tanto di adeguamento economico, e con l'aggiunta di una clausola rescissoria che dovrebbe aggirarsi intorno ai 120 milioni di euro. Operazione che dovrà avere, comunque, l'ok del giocatore, in questi giorni impegnato con la nazionale spagnola nelle qualificazioni europee: contro la Svezia, Fabian Ruiz e compagni dovranno garantirsi il passaggio alla fase finale"