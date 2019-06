Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa con il Real Madrid per James Rodriguez è stata avviata tramite un primo colloquio telefonico tra i numeri uno dei due club. Aurelio De Laurentiis ha chiamato Florentino. I due già si conoscono per alcune trattative del passato. "Dammi James", così avrebbe esordito il patron del Napoli. Dalla prima proposta si è arrivati ad una formula più convincente per il Real: prestito oneroso con obbligo di riscatto. La richiesta in termini economici è sempre di 42 milioni di euro, la cifra per il riscatto che avrebbe dovuto pagare il Bayern Monaco. Ma il Napoli resta fiducioso di poter rosicchiare qualcosa visti anche gli ottimi rapporti tra i presidenti.