Come riporta Il Giornale, Sky, venerdì sera, ha reso noto di voler pagare la sesta e ultima rata del contratto alla Lega di Serie A: "Due le cifre formulate in privato ai presidenti: sconto di 120 milioni nel caso il campionato riprendesse, di 260 nel caso di stop definitivo. La stragrande maggioranza dei club hanno già emesso fattura e hanno chiesto alle banche di anticipare la cifra per fare cassa.

C'è un gruppo di società (guidate da Juventus e Inter) che spingono per il negoziato con Sky chiedendo in cambio il prolungamento di un anno del contratto esistente. Sul fronte opposto sono schierati i duri e puri, con in testa Lotito della Lazio e De Laurentiis del Napoli, contrari a ogni trattativa e a rispondere con azione civile"