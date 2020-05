Repubblica descrive la situazione stipendi: "Il presidente ha soprattutto rotto il ghiaccio con Insigne sulla delicata questione degli stipendi congelati. Adesso c’è sul tavolo la prima proposta concreta da parte del club: “taglio” della mensilità di marzo, pagamento di quella di aprile e spalmatura di quelle di maggio e giugno sulla prossima stagione. Ora toccherà al capitano mettere al corrente della novità i compagni, il cui parere sarà vincolante per far decollare la trattativa oppure per stroncarla sul nascere. Ma la fine della quarantena sta già agevolando il disgelo e ci sono dunque almeno le premesse per riavvicinare le parti. Lo scontro frontale in questo momento non conviene a nessuno"