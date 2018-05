Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis continuerà a pagare regolarmente l'ingaggio a Maurizio Sarri da 1.4 milioni a stagione (contratto fino al 2020). Questo per impedirgli di trovare subito un'altra collocazione.

De Laurentiis è conscio del fatto che in questo modo potrebbe comunque chiedere un risarcimento per liberarlo da qui in avanti, magari proprio quegli 8 milioni di euro della clausola rescissoria. La mossa serve soprattutto a evitargli prospettive in divenire nel nostro campionato.