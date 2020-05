Secondo Il Mattino: "Forse è solo un bluff, una provocazione, ma la Lega Calcio ha fatto la mossa che servirà a stanare il premier Conte prima del Consiglio federale del 20 maggio. È stata fissata al 13 giugno la ripartenza della serie A. Ovviamente, governo permettendo. Avendo imparato a conoscere i propri interlocutori, Dal Pino e De Siervo sanno benne che la decisione provocherà delle reazioni. Una maggioranza di 15 voti ha votato per il via il 13 giugno. In cinque (Sassuolo, Napoli, Torino, Sampdoria e Udinese) hanno votato, invece, per il 20 giugno. [...] De Laurentiis probabilmente avrebbe preferito giocare prima la Coppa Italia, per questo al momento della scelta tra le due date, ha optato per la seconda. Con il via al 20 giugno, ci sarebbero stati problemi per completare il calendario. Al momento, si parte con la 27esima giornata e dunque il Napoli quel giorno andrebbe a fare visita al Verona. Si è parlato di Coppa Italia: le due semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter) dovrebbero essere disputate il 1 luglio. Con finale tra il 15 e il 22 luglio.