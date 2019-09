Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha parlato alla vigilia del match con la Sampdoria: "Gara insidiosa perché se non la si prende, come ho detto, di petto, si può rischiare anche di avere delle brutte sorprese. Turnover? E' sempre stato un mio punto fermo fin dai tempi di Sarri, per questo io e lui non andavamo d'accordo. Evidentemente la sicurezza e l'esperienza internazionale di Ancelotti gli permette di puntare sul turnover. Mi intrigano tutti i calciatori vecchi e nuovi: Lozano è fortissimo come Di Lorenzo, Manolas ed Elmas. Siamo l'unica squadra che ha tre portieri con le strapalle, ma nessuno mai lo dice. Non è che abbiamo un portiere e poi la riserva e una sotto riserva. Abbaimo tre prime scelte con delle specificità diverse, questo dà anche una serenità a società ed allenatore. Del portiere non si parla mai, ma è il primo calciatore ed è determinante"