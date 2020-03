Secondo La Repubblica: "Diviso su tutto, compatto solo nel chiedere i danni. Sdraiato su quattro miliardi di debiti, paralizzato dall’emergenza virus, sopravvive sognando una cascata di soldi. Guarda al governo come chi fissa il cielo implorando grazie. Nessuno sa quanti soldi avrà e chi glieli darà, ma già valuta perdite per 170 milioni se il campionato riprende il 2 maggio, altrimenti 720. Sono le prime stime della società di analisi finanziaria Deloitte. Domani nuova riunione di Lega nella speranza di coinvolgere il ministro dello sport Spadafora. Meglio organizzata la Lega Pro, il presidente Francesco Ghirelli per i suoi 60 club darà domani tre cifre e tre scenari: ripresa a maggio dei calendari, play-off a porte chiuse, chiusura della stagione. L’umore di De Laurentiis è pessimo, mitigato da lieve ottimismo quello di Lotito. Vuole vincere lo scudetto e far quadrare i conti. Mica poco".