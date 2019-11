Aurelio De Laurentiis ha rifiutato ogni mediazione con Ancelotti e Giuntoli: come spiega la Gazzetta dello Sport, ha voglia di fare piazza pulita a fine stagione: "L’ambiente è seriamente preoccupato, teme che la squadra abbia perso le motivazioni, che il gruppo storico abbia mollato. E dinanzi a queste riflessioni si teme che ad Anfield possa arrivare una vera e propria imbarcata che metterebbe in discussione tutto, anzitempo. Insomma, la questione è più che mai seria, De Laurentiis non ha voluto ascoltare nessuno, non c’è stata la possibilità di una mediazione che avrebbero voluto portare avanti sia Carlo Ancelotti sia Cristiano Giuntoli, il diesse. E la decisione del presidente ha un suo perché: a fine stagione farà piazza pulita e ripartirà"