Ciro Venerato di RaiSport ha spiegato a Radio Sportiva: "Cavani al Napoli? E' una montagna da scalare perché guadagna 14,8 milioni netti per il prossimo biennio. De Laurentiis gliel'ha buttata lì, dicendo che è disposto anche a rivedere i suoi canoni economici, offrendo 6,5 milioni per 4 anni. Al PSG Cavani è ormai un comprimario, al Napoli sarebbe un re, verrebbe accolto come un nuovo Maradona. Ora spetta solo al giocatore. Da sogno siamo passati alla speranza, ma non andiamo oltre"