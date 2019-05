Clamoroso retroscena della Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis avrebbe potuto di fatto esonerare alla fine di questa stagione l’allenatore - non esercitando quella clausola per l’appunto - senza che questi avrebbe potuto pretendere nulla sui successivi due anni di ingaggio previsto dal contratto con scadenza 2021. E parliamo di circa 11 milioni lordi per stagione. E qui sta il vero retroscena, perché un cattivo pensiero in questo senso ha attraversato la mente del presidente azzurro, nella settimana successiva a Pasqua. Il modo in cui il Napoli era uscito dall’Europa League, la successiva sconfitta interna con l’Atalanta facevano temere una caduta libera a fine stagione. E così nasce, e va contestualizzata al momento, la telefonata del direttore sportivo Giuntoli a Gasperini"