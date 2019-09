Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Sky Sport a margine dei lavori dell’ECA: “Ko con la Juventus? Purtroppo quando ci sono certe partite bisogna non rispettare i gradi di importanza delle componenti della squadra: se qualcuno arriva in ritardo e non ha avuto preparazione adeguata, forse deve lasciare posto a chi l’ha fatta tutta. Ma uno come fa a lasciare fuori tizio o caio? Non si può attribuire all’allenatore un errore di scelte, siamo tutti uomini umanamente coinvolti e lasciare fuori certi giocatori ci pesa. E poi se giocano, è come se si ultra-allenassero”