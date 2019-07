Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis non si ferma a James Rodriguez. Il patron azzurro vorrebbe anche Hirving Lozano dal PSV. Ma l'acquisto del messicano sarebbe condizionato alla cessione di un big: l'indiziato numero uno in questo caso resterebbe Lorenzo Insigne, il cui rapporto con Carlo Ancelotti ha da sempre avuto alti e bassi. ADL non esclude una cessione, ma vuole un'offerta concreta in tempi brevi, non certo a fine agosto.