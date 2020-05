Secondo Repubblica: "Prendere o lasciare. L’offerta del Napoli resta quella iniziale (biennale da 4 milioni) e le fortissime indiscrezioni sul possibile passaggio di Dries Mertens all’Inter non hanno smosso di un centimetro Aurelio De Laurentiis, che non tollera le pressioni esterne e soprattutto non ha alcuna intenzione di farsi coinvolgere in un’asta nazionale o internazionale. Per questo il presidente sta seguendo con apparente distacco gli ultimi movimenti di mercato intorno al campione belga, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno e sarà di conseguenza libero ( tra poco più di un mese) di svincolarsi a parametro zero, dopo aver indossato con grandi risultati la maglia azzurra nelle ultime sette stagioni. Pure il Chelsea si è infatti iscritto con determinazione alla lista dei pretendenti e ogni giorno che passa crescono quindi le possibilità di un divorzio tra attaccante e club: di fatto già separati in casa da due mesi".